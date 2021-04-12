القبض على عدد من المخالفين لقانون الاقامة وتسفير عدد آخر

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ملاكات مديرية شؤون الاقامة في بغداد القت القبض على (٥٦) شخصا اجنبيا من مختلف الجنسيات في منطقة السيدية واحياء اخرى من العاصمة بغداد".واضاف البيان ان "المديرية قامت بتسفير (١٦٨) شخصا آخرين من مختلف الجنسيات خارج الاراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، (من تاريخ 6 نيسان 2021 ولغاية 11 من الشهر ذاته)، مهيبة بالمواطنين الكرام عدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".