الشرطة الاتحادية تحرر طفل مختطف وتلقي القبض على خاطفيه غربي بغداد

وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الخامس في الفرقة الثانية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المهتمين يستقلان دراجة نارية، قاما بخطف احد الأطفال، قرب سوق الجوادين في منطقة الشعلة غربي العاصمة بغداد".واشارت الى ان "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات تؤكد عملية الخطف، حيث تم تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاتهما من خلال كاميرات المراقبة، اسفرت عن القاء القبض عليهما بفترة زمنية قياسية".واضافت انه "تم تسليم الخاطفين مع المخطوف إلى جهة الاختصاص لأكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما".