القبض على متَهمين بجرائم القتل وتعاطي المخدرات في ميسان

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية وبجهد استخباري من قبل جهاز الامن الوطني في ميسان واستخبارات قوى الامن الداخلي وخلال تدقيق أسماء المطلوبين في الحواسيب الأمنية، تمكنت من القاء القبض على متهم في سيطرة الشهيد (العقيد علي سلمان) بتهمة القتل العمد، المطلوب وفق المادة القانونية (٤٠٦ ق.ع)، كما تم القبض على متهم آخر بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حسب المادة (٣٢) من قانون المخدرات".وأشارت إلى أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما أصولياً".