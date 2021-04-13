شرطة بغداد تلقي القبض على سبعة متهمين بالدكة العشائرية

وذكرت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد سماع صوت اطلاق نار كثيف ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة بوب الشام التابع للقيادة، تحركت على الفور قوة مكونة من خمسة دوريات من المركز المذكور وبدعم واسناد القوة الماسكة للارض من الجيش العراقي".واضافت انه "تم الوصول الى محل الحادث والذي تبين انه عبارة عن دكة عشائرية"، مشيرة الى "تطويق المنطقة والقاء القبض على سبعة متهمين وبحوزتهم ثلاثة بنادق نوع كلاشنكوف مع شريط عتاد BKC عدد ١ مع حاوية عتاد عدد ١".واكدت ان "القوة اقتادت المتهمين الى مركز الشرطة مع الأسلحة الى القاضي والذي قرر توقيفهم اصوليا تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".