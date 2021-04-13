العمليات المشتركة تهنئ برمضان: سيكون شهر تحقيق الاستقرار

وقال نائب قائد العمليات، الفريق الركن عبد الامير الشمري في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "يتوجه بأصدق التهاني وأزكى التبريكات للشعب العراقي و الى المسلمين في انحاء العالم كافة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أن أيام الشهر الفضيل تعكس معاني تجسيد الصبر والطاعة والتودد الى الباري عز وجل"، مشيراً إلى أن "أيام هذا الشهر الفضيل تعلمنا الصبر وتحمل صعاب حرارة الشمس ومدى استيعاب المسلم القدرة على تهذيب النفس من المعاصي والآثام".وأضاف، أن "القوات الأمنية ستبقى هي الدرع الحصين لشعب العراق لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، كما أن القطعات العسكرية تقوم اليوم بمطاردة العناصر الإرهابية البغيضة في كل قواطع العمليات لاقتلاع جذور العصابات الإجرامية والقضاء نهائياً على خلاياها النائمة".