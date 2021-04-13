الاتحادية تلقي القبض على متهمين بالقتل والسرقة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري ألقت القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة ٤٠٦ القتل العمد في منطقة شهداء البياع ببغداد".واضافت "فيما تمكن اللواء الآلي الاول شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفارز فوج طوارئ بغداد السابع من القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤٤٤ سرقة في منطقة المكاسب ببغداد".وأشار البيان إلى انه تم "تسليم المطلوبين إلى جهة الطلب اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".