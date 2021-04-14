شرطة البصرة تلقي القبض على متهم اقدم على قتل والده

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام في البصرة ألقت القبض على متهم اقدم على قتل والده بواسطة آلة حادة (سكين)".واضاف البيان ان "عملية القاء القبض على المتهم جاءت بعد ورود اخبار بوجود جريمة قتل في منطقة الهندية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة البصرة والقبض على الجاني وضبط بحوزته اداة الجريمة وهي ملطخة بدماء المجنى عليه؛ اذ تبين ان المتهم مختل عقليا".وتابع أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".