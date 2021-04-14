عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وقنابر هاون، وعبوة ناسفة، وجلكان مملوء بمادة نترات الأمونيا تم رفع المواد من قبل الجهد الهندسي بدون حادث".واضاف البيان ان "قطعات اللواء (27) واصلت عمليات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، وتمكنت من اعتقال عد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة".وتابع ان "فرقة المشاة الحادية عشر مستمرة بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، في منطقة الحسينية شمالي شرق بغداد، وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية".واوضح البيان ان "قوة من فرقة المشاة السابعة عشر وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، في منطقة المحمودية جنوبي بغداد".واختتم ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من اعتقال متهم بترويج المخدرات، وضبط بحوزته كميات من المواد المخدرة، تم تسليمه إلى الجهات المختصة، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة".