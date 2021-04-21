الخلية تعلن نتائج العمليات العسكرية في 3 محافظات

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد نفذت واجب تفتيش في عدة مناطق ضمن قاطع مسؤوليتها حيث القت القبض على متهمين وفق مواد مختلفة، كما ضبطت 7 مسدسات و4 بنادق مختلفه انواع واعتدة مختلفة 202 اطلاقه و20 عجلة مخالفة و3 عجلات بدون لوحات".واضاف البيان ان "قوة من قيادة عمليات نينوى خرجت بواجب تفتيش في وادي فضه بعد ورود معلومات استخبارتية بوجود كدس لعبوات الناسفة وتم العثور على 33 عبوة ناسفة وقنبرة هاون عيار 120 ملم".وتابع ان "قوة من قيادة عمليات ديالى باشرت بواجب مداهمة وتفتيش في بساتين بابلان، حيث تم العثور على عبوة ناسفة على شكل جلكان سعة 5 لتر مملوء بمادة C4 وقنبرة هاون عيار 82 ملم و4 قنابر هاون عيار 60 ملم وفتيل تفجير بطول 10 متر".