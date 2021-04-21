بالارقام.. حصيلة الممارسات الامنية في البصرة وصلاح الدين

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة باشرت بإجراء الممارسات ونصب السيطرات المفاجئة ومسك المداخل والشوارع الرئيسية والفرعية في عموم المحافظة لغرض حماية المواطنين وفرض هيبة الدولة".واضاف البيان ان "الممارسات أسفرت القبض على (23) متهما مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة بضمنهم متهمين بترويج المواد المخدرة، فضلا عن ضبط 4 عجلات و(153) دراجة نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".وبحسب البيان، فأن مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء".واوضح البيان ، ان "الحملة أسفرت القبض على (11) متهما بمواد قانونية مختلفة في عموم اقضية المحافظة وأودعتهم التوقيف، فضلا عن قيام مفارز قسم الشرطة النهرية بمصادرة (3)شباك صيد الأسماك كون هذه الفترة هي فترة التكاثر".