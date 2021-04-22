العراق يعتزم شراء طائرات جديدة للقوة الجوية

وقال عناد في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقيَّة، إن "الجيوش مهما كانت، لا يمكنها تنفيذ واجباتها القتاليَّة بدون إسناد أو غطاءٍ جويٍّ"، مبيناً أن "القوة الجويَّة تُعدُّ تشكيلاً مهماً جداً في حسم المعارك".وأضاف أنه "طيلة الثلاث سنوات والشهرين في حربنا مع عصابات داعش الإجرامية، كانت القوة الجويَّة سنداً كبيراً للقوات البريَّة وأسهمت في تحقيق الانتصار من خلال تدمير الأوكار والاستطلاع".وتابع أن "القوة الجويَّة سلاح رئيس ومهم ولا يمكن الاستغناء عنه"، موضحاً أن "الحكومة عازمة على تطويرها وشراء طائرات جديدة لها من دول متقدمة".