شرطة بغداد تعلن اعتقال شخص قام بتهديد مواطن

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن اعتقال شخص قام بتهديد مواطن وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بناءً على شكوى تقدم بها احد المواطنين الى مركز شرطة باب الشيخ التابع للقيادة والذي بين فيها انه تعرض الى تهديد بالابتزاز بنشر مقطع فديو خادش للحياء يعود لصاحب الشكوى وطلب مبالغ مالية طائلة لقاء عدم نشره".

وأضاف أنه "تم على الفور استحصال الموافقات القضائية بالقبض عليه وبالفعل تم تشكيل فريق عمل ميداني باشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد والقاء القبض على المتهم واصطحابه الى مركز الشرطة للتحقيق معه ومواجهته بالأدلة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".