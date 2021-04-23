الداخلية تعلق على حادثة مقتل معلمة في الديوانية

قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "ان الحادثة التي حصلت في محافظة الديوانية بقضاء السدير والتي راح ضحيتها معلمة تبلغ من العمر ٢٥ سنة".وذكر المحنا انه "وبعد أقل من ٣ ساعات على حصول الجريمة، تم القبض على المتهم الذي يبلغ من العمر ٣٣ سنة والذي اعترف أثناء التحقيق بأن المجنى عليها كانت قد طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها لحظة مرور العجلة التي كانت يستقلها المتهم نوع (جيلي صيني)".وتابع ان "اخوة الشهيدة من رجال شرطة الديوانية‏، وكما هو ديدنهم تمكنوا ‏من القبض على المتهم بعد أقل من ثلاثة ساعات على حصول الجريمة".واوضح ان " المجرم اعترف بقيامه بقتل المجني عليها ورميها في احد الأنهار القريبة، حيث تم تصديق أقواله قضائيا و إجراء كشف الدلالة على محل الحادث وسيتم إحالته ‏إلى المحكمة المختصة لكي ينال جزاءه العادل".