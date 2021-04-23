مقتل شخص والعثور على جثة عليها آثار طعنات في ذي قار

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن "شابا يبلغ من العمر 29 عاما قتل نتيجة شجار مسلح في قضاء الجبايش جنوبي المحافظة، بسبب خلافات حول فصل عشائري سابق، وداهمت قوة أمنية منطقة الحادث بامر قائد الشرطة بحثا عن الجناة".وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة طالب يبلغ من العمر 17 عاماً في نهر اللعويسية وعليها آثار طعنات سكين بقضاء الفهود جنوبي الناصرية"، لافتا إلى أن" القوة الأمنية وبعد تحقيق عاجل بالحادث تمكنت من اعتقال الجاني الذي يبلغ من العمر 20 عاما".واشار المصدر إلى ان"المحافظة سجلت حالة انتحار لامرأة تبلغ من 65 عاما بعد إحراق نفسها بمادة النفط الأبيض"، لافتا إلى أن" الجثة نقلت الى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".