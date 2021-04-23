مقتل ثلاثة مدنيين بهجوم لداعش في ديالى.. وبرلماني يطلق تحذيراً

وقال الدهلكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية أثناء مرورها في قرية جيزاني حميد الملا جواد، بالمحافظة ثم تلاها انفجار عبوة ثانية في نفس المكان، اعقبها اطلاق رصاصات من سلاح قناص"، مبينا ان "الهجوم الارهابي ادى الى استشهاد ثلاثة مدنيين".واضاف الدهلكي، ان "هذا العمل الإرهابي و استمرار الخروقات الامنية يستوجب من الحكومة الاتحادية اولا دعم المؤسسة الامنية في ديالى ومساندتها ماديا ومعنويا وعدديا واسنادها في اعادة ترتيب اوراقها وخططها الامنية والاستخبارية".وطالب المؤسسة الامنية في محافظة ديالى "بتكثيف العمل الأمني من خلال العمليات الاستباقية لضرب اوكار الارهاب وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز القطعات الامنية في المناطق الرخوة بما يمنع العصابات الارهابية والاجرامية من استباحة دماء الابرياء".وحذر الدهلكي، الحكومة من "خطورة استمرار التراجع في الوضع الامني بالمحافظة وارتفاع وتيرة العمليات الارهابية تجاه الابرياء والاستهداف الممنهج للمناطق والعوائل الامنة ما ينذر بتحولها الى ظاهرة خطيرة قد تؤدي الى انتكاسة امنية ومجتمعية تحرق الأخضر واليابس".