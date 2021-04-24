القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني وآخر بترويج العملة المزيفة

وقالت الوكالة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان قوة من مكتب مكافحة اجرام الكرادة تمكنت من القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا عن طريق برامج التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و (الواتساب) حيث قام بتهديد الفتاة بنشر صورها ما لم تدفع له مبلغا من المال لقاء حذف الصور وعدم التشهير بها.ومن جانب آخر ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية القبض على متهم ضبط بحوزته عملة نقدية مزيفة من فئة (100) دولار أمريكي، حيث ان عملية القبض تمت بعد توافر معلومات عن المتهم لقيامه بترويج العملة المزيفة، وتم القبض عليه بالجرم المشهود.