عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة الحادية عشر تستمر بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بترويج المخدرات ومصادرة مواد غذائية مخالفة للضوابط الصحية، وضبط أسلحة غير مرخصة شمالي شرق بغداد".واضاف البيان ان "قطعات اللواء (27) وخلال دوريات بحث وتفتيش تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالخطف".وتابع ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة"،واوضح ان "المفارز المشتركة في عمليات بغداد تمكنت من اعتقال متهمين بترويج المخدرات، وضبط مواد مخدرة، ومصادرة أسلحة غير مرخصة، إضَافَة إلَى ضَبَطِ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة".