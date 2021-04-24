بالصور: الكاظمي يرسل وفداً حكومياً أمنياً رفيعاّ إلى ديالى

ارسل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وفداً حكومياً أمنياً رفيعاّ إلى محافظة ديالى.



وقال مصدر أمني رفيع للسومرية نيوز، ان "الكاظمي ارسل وفداً حكومياً أمنياً رفيعاّ إلى محافظة ديالى لمتابعة التحقيقات بالحادث الأرهابي الأخير والأطلاع على الوضع الأمني في المحافظة".



واضاف المصدر ان "الوفد يضم نائب العمليات المشتركة ووزير الداخلية و وزير الأتصالات و وزير الصحة ومستشار الأمن القومي وقائد القوات البرية ووكلاء وزير الداخلية للأستخبارات والشرطة وعدد من هيئات الركن في الأجهزة الأمنية".