الشرطة الاتحادية تعثر على كدس للأعتدة في صلاح الدين

وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية من تنفيذ عملية أمنية واسعة في منطقة " آل بو طعمة " بناحية المعتصم في محافظة صلاح الدين".وتابعت ان "العملية اسفرت عن العثور على كدس عتاد يحتوي على 20 قنبرة هاون، و ستة صاروخ SPG9 و 11 قاذفة RBG7 و 6 حشوات قاذفة، و 6 مخازن مخزن كلاشنكوف، و 14 حشوة صاروخ SPG9 ، وشريطي BKC، و 40قرص CD، وبندقية كلاشنكوف واحدة، و 13 كاسيت تسجيل، و 3 جعب مخزن كلاشنكوف، وأرقام عجلات مزورة عدد2 ، وكاميرا فوتوغراف بالاضافة الى 5 صواعق"، مشيرة الى انه "تم التعامل مع المضبوطات اصولياً".