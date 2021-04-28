محافظ ديالى يُطمئن الاهالي باستقرار امني.. والشمري يكشف تفاصيل الزيارة (فيديو)

وقال التميمي للسومرية نيوز، انه "بعد حادثة الجيزاني، اهتمام القائد العام للقوات المسلحة بالمشهد الامني في محافظة ديالى وكذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة يعبر عن حرص الجهات الامنية بتأمين المحافظة"، مبينا ان "العمل والجهد التي تبذله العمليات المشتركة مع كافة الاجهزة الامنية الاخرى كفيل بتأمين المناطق الساخنة وحماية المواطنين".وتابع ان "هناك تنسيق كبير ما بين العمليات المشتركة وادارة المحافظة في تأمين قسم من المستلزمات الفنية للقوات المتواجدة في تلك المناطق"، لافتا الى ان "الزيارات الامنية المتكررة لمحافظة ديالى وبهذا الحجم هو كفيل بادامة استقرار الوضع الامني في مخافظة ديالى".واوضح، "نطمئن المواطنين بان الاجهزة الامنية على استعداد كبير لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم من عصابات داعش الارهابية".وفي السياق ذاته، قال نائب قائد العمليات المشتركة اللواء الركن عبد الامير الشمري، ان محافظ ديالى ابدى استعداده لمساعدة القطعات الامنية لحماية المواطنين.وقال الشمري للسومرية نيوز، ان "صباح هذا اليوم تم زيارة قاطع عمليات ديالى والمحافظ مثنى التميمي"، مبينا ان "المحافظ ابدى استعداده لمساعدة القطعات الامنية وكذلك تم تأمين عدد من القضايا اللوجستية المهمة".واكمل ان "وزارة الداخلية والمتمثلة بقوات الرد السريع قدمت عمل كبير وجهد هندسي كبير في المناطق التي حصلت بها الحادثة الاخيرة".وفي وقت سابق من اليوم، عقدت قيادات الاجهزة الامنية ومحافظ ديالى اجتماعا امنيا يتعلق بسير الخطة الامنية في المحافظة.وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ومحافظ ديالى مثنى التميمي وقائد قوات الرد السريع الفريق ثامر الحسيني عقدوا اجتماعا مشتركا يتعلق بعملية ضبط الامن في المحافظة على خلفية التوترات الامنية التي حصلت قبل عدة ايام".واضاف المصدر ان "الاجتماع بحث انتشار القطعات في الاقضية والنواحي وسير الاجراءات المتبعة لمنع حدوث اي خروقات قد تحصل واعادة الامن والاستقرار"