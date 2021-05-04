بالارقام.. عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال متهمين بالارهاب والسرقة وتعاطي المخدرات وتجارة الاعضاء البشرية.



وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، حيث تم نصب (١٥) سيطرة مؤقتة ومشتركة مع عناصر الشرطة المحلية والحشد الشعبي وبتوقيتات مختلفة ضمن قاطع المسؤولية في تقاطعات الطرق المهمة ومناطق التأثير لغرض إرباك العدو وإلقاء القبض على المطلوبين من خلال التدقيق في حاسبات قاعدة البيانات المحمولة وفرض سلطة القانون وبيان مدى تكاتف القوات الأمنية في تنفيذها للواجبات، بالإضافة إلى إجراء عمليات بحث وتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، نتج عنها اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة غربي بغداد".

واضافت ان "فرقة المشاة الحادية عشرة تواصل تامين الحماية لـ(٦٤) مركزاً انتخابياً، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها اعتقال (١٦) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمون بتعاطي مواد مخدرة ضبطت بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة"، موضحة أن "قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة تمكنت وبناء على معلومات استخبارية من إلقاء القبض على متهم وفق المادة ١/٤ إرهاب، في منطقة الدورة (هور رجب) جنوبي بغداد".

وتابعت ان "القوات الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة (١٨) الاتجار بالأعضاء البشرية بعد نصب كمين له في ساحة الواثق من قبل قوة من اللواء (١٥) شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز من الاستخبارات والمخابرات ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، بالإضافة إلى إسناد مفارز وزارة الصحة في عملية إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في أسواق حي الوحدة جنوب بغداد".

واشارت الى أن "الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال (١٢) متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمون بالسرقة وبتعاطي المواد المخدرة، وإسناد مفارز الدوائر البلدية في إزالة التجاوزات والبناء العشوائي ضمن قاطع مسؤولية الفرقة"، لافتة الى ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من مواصلة عملها في مختلف مناطق بغداد، حيث تمكنت من ضبط بندقية AK واحدة و(١٠) مسدسات غير مرخصة مع (١٠٩) أعتدة مختلفة الأنواع، و(١٤غم) من مادة الكريستال المخدرة وأجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة ٦٣ حبة وعجلة حكومية مخالفة ،واعتقال أشخاص متجاوزين على المفرزة إضافة إلى ضبط عَدَد مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تحْمَل أوْراقاً ثبوتية فِي جَانِبَي الكَرْخِ والرّصَافَة".