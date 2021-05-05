الاستخبارات تضبط حزاماً ناسفاً وعبوتين في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧٥ من ضبط حزاماً ناسفاً، وعبوتين ناسفتين في منطقة مقالع العريج التابعة الى حمام العليل في نينوى".وأشارت إلى "قيام مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا دون حادث يذكر".