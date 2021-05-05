القبض على متهم بحيازة المواد المخدرة في نينوى

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لها، وبعد ورود معلومات دقيقة، تمكنت من القاء القبض على احد مروجي المواد المخدرة الذي يدعى ( ع ع س م ) وضبط بحوزته مواد مخدرة عبارة عن (( ٧ غم من مادة الكرستال و ١٠ غم من مادة الحشيشة مع ادوات تعاطي مختلفة عدد ٧ وامبول ( بايب ) عدد ٨ ومقادح عدد ٧ وقنينة غاز عدد ٤ ))".وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات"، مبينة أنه "تم القبض عليه في منطقة ( حي يارمجة الثالثة ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".