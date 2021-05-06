القبض على افراد عصابة لترويج المخدرات في كركوك

وقالت الوكالة في بيان تلقته السومرية نيوز، انه وردت معلومات الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوجود (5) اشخاص يقومون بترويج و تعاطي مواد مخدرة وبتحديد مادة الكرستال على طريق اربيل كركوك خلف سيطرة مدخل كركوك وبكمين محكم تم القاء القبض عليهم واحالتهم وفق المادة/٢٨ مخدرات.واضاف البيان ان المضبوطات تتضمن مادة الكرستال المخدرة تقدر بحوالي ١٥ خمسة عشر غرام ونصف وادوات تعاطي قارورة مهشمة عدد واحد وقارورة مهشمه موصوله بقصبة بلاستيكية عدد واحد وقداحة موصولة بانبوب معدني عدد واحد