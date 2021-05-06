وصول تعزيزات من النخبة والرد السريع إلى ديالى

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، وصول تعزيزات من النخبة والرد السريع إلى محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية زار القطعات المتقدمة ومديرية شرطة ديالى وأعطى رسالة شكر وتقدير لكافة القطعات التي ساهمت بملف الأمن وقدمت التضحيات".

وبين إن "هنالك تعزيزات وصلت إلى محافظة ديالى ومنها قوات النخبة والرد السريع وتم إعادة ترتيب الخطط الأمنية وفتح طرق جديدة بإشراف مباشر من وزير الداخلية".

وأشار إلى إن "وزارة الداخلية لا تعمل بمبدأ ردات الفعل وهناك خطط لعمليات استباقية وبشكل يوفر الأمن والأمان في محافظة ديالى".