شرطة بغداد تعلن اعتقال متهمين بينهم متورط بإلقاء قنبلة على منزل مواطن

أعلنت مديرية شرطة العاصمة بغداد، الخميس، القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهم بإلقاء قنبلة يديوية على منزل أحد المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بعد قيام أحد المتهمين بالقاء قنبلة يدوية (رمانة) على إحدى الدور ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الراشدية احد توابع قيادة شرطة بغداد، وهروبه إلى جهة مجهولة، تم تشكيل فريق عمل ميداني لمتابعة المتهم والقاء القبض عليه واعترف صراحة بقيامه بالقاء القنبلة على دار أحد المواطنين".

واضافت، "فيما القت مفارز قسم الشرطة القضائية التابعة لقيادة شرطة بغداد القبض على ثمانية مدانين وفق احكام قضائية مختلفة، وستة متهمين آخرين وفق مواد قانونية مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".