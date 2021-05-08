بالصور: القبض على ثلاثة متهمين بترويج المواد المخدرة في البصرة

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين بترويج المواد المخدرة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة تمكنت من القاء القبض على ٣ متهمين من مروجي المواد المخدرة في مناطق متفرقة".

واضاف البيان ان "العملية تمت بعد ورود معلومات عن مكان تواجد متهمين مطلوبين قضائيا بترويج وتعاطي المواد المخدرة، وعلى الفور تمت مداهمتهم والقاء القبض عليهم وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وادوات التعاطي وبندقية نوع كلاشنكوف، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".