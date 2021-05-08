الديوانية.. كشف تفاصيل جريمة قتل بعد ٢٥ سنة على تنفيذها

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز شعبة مكافحة اجرام الحمزة في الديوانية تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين بالقتل والذي اعترف أثناء التحقيق بارتكابه جريمة قتل مواطن في سنة ١٩٩٦ بقضاء الحمزة بسبب خلافات على أرض زراعية بعد أن قام برميه بعدة اطلاقات نارية من سلاح بندقية كلاشنكوف".وأشارت إلى أنه "تم اجراء كشف الدلالة على محل الحادث وتصديق اقواله قضائيا لتتم إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".