عمليات بغداد: اِعتِقال عدد من المتهمين والمطلوبين خلال عمليات امنية

بيان للقيادة ورد للسومرية نيوز" ذكر ان الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن مناطق شرقي بغداد، بينهم متهم بالسرقة وثلاثة متهمين أطراف مشاجرة في منطقة جسر ديالى جنوب بغداد.وتمكنت الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال (11) متهم وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بتجارة المواد المخدرة عثر في بيته على كمية من مادة الكرستال المخدرة وأجهزة تعاطيها مع قداحة واداة قص وميزان الكتروني يستخدم لوزن المخدرات ومسدس صوتي في جانب الكرخ.وفي السياق ذاته واصلت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد انتشارها في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تمكنت من ضبط بندقية AK واحدة و(٧) مسدسات غير مرخصة و(3) غم من مادة الكريستال المخدرة، و(49) حبة مخدرة، و(٤) أجهزة لتعاطي المخدرات، و(٤) مسدسات غير مرخصة مع (83) أطلاقة عتاد مختلفة الأحجام والأنواع.إضَافَة إلَى ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثبوتية فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة.