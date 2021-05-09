وكالة الوزارة لشؤون الشرطة: القبض على متهمين بالابتزاز والسرقة

بيان للوكالة ورد للسومرية نيوز" ذكر ان قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل تمكنت من متابعة احد المتهمين بعد توفر معلومات حول قيامه بالشروع بقتل احد المواطنين وسرقة مبلغ قدره (٢٧٠٠ دولار امريكي) منه ، وبعد اخذ الموافقات الرسمية تم القبض عليه واتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه وتوقيفه وفق احكام المادة ٣١/٤٠٥ من قانون العقوبات.وبحسب البيان فقد قامت قوة من مكتب مكافحة اجرام الكاظمية بالقاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني وفق احكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات وايداعه التوقيف وتم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه أيضا وتقديمه الى القضاء لينال جزائه العادل .