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القبض على 3 أشخاص هاجموا دورية للجيش في ذي قار
أمن
2021-05-09 | 07:30
المصدر:
السومرية نيوز
459 مشاهدة
تمكنت القوات الامنية، اليوم الاحد، من القاء على 3 أشخاص هاجموا دورية للجيش العراقي في محافظة ذي قار.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية تتمكن من اعتقال ٣ اشخاص هاجموا دورية تابعة للجيش العراقي بالقرب من جسر الزيتون في الناصرية".
»
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القبض
3 أشخاص
هاجموا دورية جيش
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