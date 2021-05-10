وفد يضم الغانمي والشمري وقيادات امنية يصل الى كركوك

قال مصدر امني للسومرية نيوز، ان الوفد يضم كلا من وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وقائد الشرطه الاتحادية ، واضاف المصدر انه تم استقبالهم في مطار كركوك من قبل محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وقائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي وقائد شرطة كركوك العميد كاوه غريب وعدد من القيادات الامنية والاستخبارية والحشد الشعبي .واشار المصدر الى ان الزيارة تهدف لمتابعة الملف الامني والعمليات الاستباقية التي تجريها القطعات للقضاء على فلول داعش في اطراف محافظة كركوك.