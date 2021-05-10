الشرطة الاتحادية: القبض على متهمين بقضايا تزوير واحتيال

بيان للقيادة ورد الى السومرية نيوز" ذكر انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على احد المتهمين في منطقة "الحرية" ببغداد ، يقوم بتزوير المعاملات العقارية وبحوزته أختام مزورة عدد 13 ومعاملات عقارية مع مستمسكات للمواطنين وصكوك مزورة ، تم تسليمه مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه .وفي ذات السياق شرعت قوة من اللواء الخامس للفرقة بتنفيذ مذكرة قبض بحق احد المطلوبين وفق أحكام المادة 456 (احتيال) في منطقة الشعلة ، تم تسليمه الى جهة الطلب اصولياً.