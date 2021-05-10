شرطة بغداد تنشر حصيلة فعالياتها الامنية خلال 24 ساعة الماضية

بيان للقيادة تلقته السومرية نيوز" تضمن تفاصيل العمليات الامنية حيث نفذت مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة ( ١٥ ) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة فيما تم القاء القبض على( ١٢ ) متهم وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى.وكذلك نفذت مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ (١٤) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة.فيما تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات من القبض على حائز سلاح غير مرخص، و ضبط (١١) مخالف مع عجلة ، وايضآ القبض على متهم وفق المادة ٤٥٩ ق ع، وكذلك القبض على مخالف لعدم حملة مستمسك رسمي، كما تمكنت مفارز قسم شرطة أمانة بغداد من إزالة (١٥) تجاوز.وضمن حملتها لمكافحة ظاهرة التسول القت مفارز شرطة بغداد القبض على (٢٧) متسول.