كشف جريمة قتل بعد ساعات قليلة من وقوعها في النجف

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعد حدوث جريمة قتل تعرض لها منتسب في شرطة حماية احد القضاة، تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة محافظة النجف اللواء فائق فليح الفرعون ومدير مكافحة إجرام النجف وضباط ومنتسبي مكتب مكافحة اجرام الكوفة وبعد ثلاث ساعات تم التوصل إلى تحديد هوية الفاعل ولامور تحقيقية ولاستكمال كافة الإجراءات القانونية تم التأخر في إعلان كشف الجريمة".وبينت أن "الجريمة كانت جنائية بحتة ولا تتعلق بمكان عمل المنتسب أو بسبب وضيفته وإنما بدوافع جنائية"، مشيرة إلى أنه "تم احالة الجناة للقضاء لينالوا جزائهم العادل".