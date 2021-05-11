اللجنة الامنية لانتخابات مجلس النواب تعقد اجتماعاً برئاسة الشمري

عقدت اللجنة الامنية العليا لانتخابات مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لها برئاسة الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب القائد للعمليات المشتركة.



وجاء في بيان للقيادة، إنه "عقد اليوم الثلاثاء في مقر قاعة الدولة ببغداد اجتماع اللجنة الامنية العليا الاساس لانتخابات مجلس النواب العراقي برئاسة الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب القائد للعمليات المشتركة وبحضور كافة الاعضاء من اللجان الامنية والادارية والميدانية والاعلامية وممثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف البيان أن "رئيس اللجنة استمع إلى ايجاز عمل اللجان وكذلك الى ممثل المفوضية وناقش معهم اهم المعوقات التي قد تصادف العملية الديمقراطية الانتخابية في المرحلة المقبلة".

واعوز رئيس اللجنة الامنية بـ"تذليل كل العقبات وفتح باب التعاون مع جميع الجهات المعنية من اجل تأمين العملية الانتخابية واجراءها بشافية وموضوعية عالية".