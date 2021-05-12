اجتماع امني موسع بين العمليات المشتركة وقيادات وزارة الداخلية

بيان لخلية الاعلام الامني ورد الى السومرية نيوز" ذكر انه جرى في مديرية العمليات بمقر وزارة الداخلية مساء امس الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات وبحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وقائد القوات البرية ومدير عمليات وزارة الداخلية وعدد من القادة والضباط..وناقش المجتمعون في الاجتماع الذي جاء عبر نظام الفيديو "كونفرانس" مع قادة العمليات في المحافظات ومدراء مديريات الشرطة ومدراء المرور، إجراءات حظر التجول الوقائي وتأمين المناطق خلال أيام عيد الفطر المبارك وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.وأعطى نائب قائد العمليات المشتركة جملة من النصائح والتوجيهات التي من شأنها الاسهام في توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين، فضلا عن إبداء المساعدة للحالات الإنسانية.