اللجنة الأمنية العليا تصدر توجيهات للجهات المعنية بأمن الانتخابات

وقالت اللجنة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تزامناً مع قرب اجراء الانتخابات العراقية والاستعدادات لبدء الحملات الدعائية للناخبين والمرشحين كافة, وفي أطار حرص اللجنة الامنية العليا للانتخابات على الحفاظ على نزاهة الانتخابات من جهة والحفاظ على استقلالية المؤسسة الامنية من جهة اخرى ومنعهم في الخوض بغمار الانتخابات القادمة الا من خلال عملهم المهني المنصب على تأمين العملية الانتخابية حصرا, قررنا توجيه القوات الامنية والعسكرية وجميع التشكيلات المعنية بأمن الانتخابات بما يلي:-1- الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعدم تفضيل مرشح على اخر بأي شكل من الاشكال.2- عدم مرافقة المرشحين او الكيانات والاحزاب كافة خلال حملاتهم الدعائية ولاي سبب كان.3- يمنع قطع الشوارع والساحات العامة لاغراض الفعاليات الدعائية والانتخابية وينحصر ذلك بموافقة اللجنة الامنية العليا للانتخابات.4- عدم استخدام العجلات الحكومية التابعة لمؤسسات الدولة لاغراض الانتخابات والاعلانات الترويجية للاحزاب والكيانات وجميع المرشحين.5- عدم استغلال المؤسسات الرسمية لجعلها منبر اعلامي لاي مرشح كان.