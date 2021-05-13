الكاظمي يرسل لجنة تحقيق الى البصرة لكشف ملابسات احداث مجمع القصور

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الأحداث التي حصلت في محافظة البصرة الليلة الماضية في مجمع القصور".واضاف البيان ان التوجيه يأتي "لغرض معرفة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".وكانت وسائل إعلامية قد نقلت خبراً منسوباً لقائد عمليات البصرة تزعم حديثه عن "عملية اطلاق نار حدثت داخل مجمع القصور الرئاسية".في حين نفت قيادة عمليات البصرة، في وقت سابق اليوم الخميس، تصريحاً منسوباً لقائدها اللواء الركن أكرم صدام، بخصوص حصول مناوشات بين القوات الأمنية ومسلحين".