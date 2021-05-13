القبض على ارهابي يروم استهداف المواطنين بعمليات ارهابية خلال العيد

قالت المديرية في بيان ورد الى السومرية نيوز" انه استنادا الى معلومات استخبارية اشارت لوجود عبوة ناسفة مزروعة في قرية بئر الحلو في ناحية العياضية التابعة الى قضاء تلعفر حيث تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى حيث شرعت مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ١٥ وفوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ بالتوجه نحو الهدف ،والوصول الى العبوة وظهر انها وهمية وبجانبها ورقة تهديد نسبت الى عصابات داعش الارهابية تتوعد بتنفيذ عمليات ارهابية خلال عيد الفطر المبارك .ونتيجة لذلك قامت مفارز الاستخبارات العسكرية والقوة الساندة لها الى تطويق المنطقة وشن عملية بحث وتفتيش عن الفاعل ، ومقاطعة المعلومات والتي اسفرت عن تحديد مكان الارهابي والقبض عليه والذي اعترف بزراعته للعبوة وكتابة التهديد مبتغيا بث الرعب بين المواطنين وزعزعة امن واستقرار منطقته خلال العيد، فيما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه.