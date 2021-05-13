المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية من الطرق خلال الساعات القادمة

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان الجهد الهندسي للقطعات الامنية في مختلف المناطق في بغداد والمحافظات ستباشر من الساعة الرابعة فجرا، برفع الحواجز الكونكريتية وفتح جميع الطرق التي اغلقت نتيجة فرض ححظر التجوال الشامل، فيما ستكون الطرق في تمام الساعة الخامسة سالكة ومفتوحة بالكامل.



الى ذلك اوضحت مديرية المرور العامة في بيان تلقته "السومرية نيوز" بأن قطع الطرق بالكتل الكونكريتية ليس من ضمن اختصاص مديريتنا بل من ضمن اختصاص عمليات بغداد والقوة الماسكة للأرض، وبينت المديرية بأن هذه الكتل الكونكريتية تعيق حركه السير أمام المركبات وتشوه جمالية بغداد الحبيبة.