القبض على 3 متهمين لتنفيذهم "دكة عشائرية" في بغداد

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعاتها في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إنهاء نزاع عشائري وإلقاء القبض على 3 متهمين من مثيري النزاع في منطقة "الشعلة" شمال غربي بغداد".واضافت انها "ضبطت بحوزتهم، 5 بنادق كلاشنكوف، وسلاح BKC، ومسدس كلوك، و7 مخازن بندقية كلاشنكوف، ومخزن مسدس، و180 إطلاقة بندقية، و300 إطلاقة سلاح BKC، و3 اشرطة BKC، وشريط سلاح احادية، بالإضافة الى جعبة مخازن".واكدت "إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".