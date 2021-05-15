في كربلاء وواسط.. اعتقال متهمين بالمخدرات و"الدكة العشائرية"

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قسم مكافحة إجرام واسطـ تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين بقضايا الدكات العشائرية قاموا برمي الاطلاقات النارية على دار احد المواطنين في مدينة الكوت".وبينت، أن "العملية تمت بعد صدور أوامر قبض بحقهم وفق أحكام المادة ٤/ ٢ إرهاب، ليتم تدوين أقوالهم بالاعتراف وصدقت قضائيا وتم إيداعهم التوقيف وفق القانون".من جهة، أشارت الداخلية إلى "قيام مفارز قسم مكافحة مخدرات كربلاء بإلقاء القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة وضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينالا جزاءهما العادل".