الاستخبارات تستولي على صاروخ طائرة حربية يزن طنا في الانبار

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "من مساعيها للوصول إلى مخابئ أسلحة وعتاد داعش الإرهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ من الاستيلاء على صاروخ طائرة حربية نوع B2 يزن طنا في منطقة الحراريات بقضاء الكرمة الانبار كانت العصابات الارهابية تنوي استخدامه كعبوة ناسفة".وأشارت إلى "قيام مفارز هندسة الفرقة برفع الصاروخ والتعامل معه وفق السياقات المعمول بها".