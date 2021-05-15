اعتقال إرهابيين وسراق.. موجز لمجموعة عمليات أمنية في بغداد

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تمكنت فرقة المشاة الحادية عشر من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة. فضلاً عن تامين الحماية للمراكز الانتخابية ضمن قاطع المسؤولية".وأشارت إلى "تمكن قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب. والقبض على ستة متهمين بترويج المخدرات، ومتهمين اثنين بالسرقة؛ والقبض على عدد آخر من المتهمين بالدكة العشائرية. وعدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة. واتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية. ومصادرة أسلحة غير مرخصة".ولفتت إلى "تمكن قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبط مواد مخدرة مختلفة. ومتهمين (رجل وامراة) بتهمة السرقة. في حين تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة. إضَافَة إلَى ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة. فضلاً عَن غَلَقٌ عَدَدٍ مِنْ الْمُحَالِ وَالْمَلاَعِب وَالْمَقَاهي الْمُخَالَفَة لتعليمات الًصَحية".