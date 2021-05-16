اعتقال مسؤولي التفخيخ والاقتحامات في "داعش" غربي نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن اعتقال مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات غربي نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية استخبارية نوعية وبعد توفر المعلومات الاستخبارية المتكاملة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، التي اشارت لوجود تحرك من قبل فلول داعش الارهابي لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية تم على اثرها مراقبة تلك العناصر من خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية والتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى".

وأضافت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ تمكنت وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٧١ وبكمين محكم من القاء القبض على اثنين من الارهابيين البارزين في منطقة (جلبارات) التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود".

وأشارت الى أن "احدهما مسؤول ما يسمى التفخيخ والكفالات في البعاج، والاخر ما يسمى مسؤول قوة الاقتحامات وهو من قاد عملية اقتحام مركز شرطة المومي في ربيعة الذي شارك بعمليات سبي الايزيديات فيها والمشار اليهم وفقا للمعلومات الاستخبارية كون لديه اربعة اشقاء مع داعش قتلوا اثناء معارك التحرير".