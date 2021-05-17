شرطة كربلاء تطيح بشبكة لتجارة المخدرات

وذكر بيان لعلاقات واعلام شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القت القبض على متهم قادم من إحدى المحافظات بتهمة المتاجرة بالمخدرات"، مشيرة الى ان "المفارز وبإشراف مباشر من قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت قامت باستدارج المتهم بناء على اعترافات أحد المتهمين الموقوفين".واضاف البيان انه "تم ضبط كمية كبيرة من مادة الكرستال وحبوب مخدرة بحوزته كان يخفيها داخل عجلته اثناء عملية التسليم والاستلام"، مؤكدا انه "ضبط بالجرم المشهود واعترف بقيامه بالمتاجره بالمواد المخدرة".واوضح "حيث سبق وقد اُلقي القبض على المتهمين الأولين داخل المحافظة في وقت سابق قبل أيام ونتيجة اعترافاتهما تم اعقتال على المتهم الثالث".وتابع البيان "وبهذا يكون قد تم القبض على كافة افراد الشبكة الممول الرئيسي والتاجر والمروج وهم ثلاثة اشخاص اثنان منهم من داخل المحافظة والثالث من خارجها".