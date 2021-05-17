وكالة الاستخبارات تفكك شبكة ارهابية في ديالى

وقال المكتب الاعلامي للوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "باشراف ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال العمليات الاستباقية التي تنفذها مفارزها لتجفيف منابع الارهاب في محافظة ديالى، تم تفكيك خلية ارهابية مختصة بزرع العبوات الناسفة مكونة من اربعة ارهابيين والقاء القبض عليهم بالجرم المشهود "، مشيرة الى انهم من المطلوبين وفق احكام المادة (٤ ارهاب)".واضافت انه "تم ضبط بحوزة الارهابيين عبوتين لاصقتين وثلاثة هواتف مسلكة وثلاث قداحات تفجير وفتيل تفجير وخمس بطاريات تفجير ودراجة نارية وعجلة نوع كيا تستخدمان لنقل الارهابيين والعبوات الناسفة".وتابعت انه "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش وانهم اشتركوا بعمليات ارهابية عدة استهدفت القوات الامنية والمواطنين بما يسمى قاطع الكاطون".