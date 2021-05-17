الشرطة الاتحادية تعلن نتائج العمليات العسكرية في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليات تفتيش واسعة لملاحقة بقايا العصابات الارهابية في محافظة كركوك.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة شرعت بتنفيذ واجب دهم وتفتيش في منطقة (الحوائج) بقضاء الحويجة بكركوك ، أسفرت عن العثور على 7 قنابر طائرة مسيرة".

واضاف البيان ان "قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش في منطقة (سن الذبان) في محافظة كركوك، تم خلالها العثور على 3 عبوات ناسفة نوع بلازما، تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".