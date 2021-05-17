عمليات بغداد تعلن حصيلتها الاسبوعية للمفارز المشتركة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، حصيلتها الاسبوعية للمفارز المشتركة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "فِي حَصِيلَة نَوْعَيْة، وَبِجهُودٍ كَبِيرَة، حَقَّقْت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ فِي قِيادَة عَمَلِيَّات بَغْدَاد خِلَال (أسْبُوعَ) نتائج مثمرة فِي مُخْتَلَفٍ قَوَاطِع العَاصِمَة، إذ تمكنت المفارز المشتركة من القاء القبض على (9) متهمين بترويج المواد المخدرة، وضبط (566) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و(78) غرام من مادة الكرستال المخدرة، و(26) جهاز تعاطي المخدرات".

وفي السياق ذاته تمكنت المفارز من القاء القبض على متهمين بالتزوير وانتحال صفة رسمية، وضبط (17) هوية رسمية مزورة، ومصادرة (46) مسدس، و(13) سلاح رشاش مختلف، و(621) اطلاقة عتاد مختلفة، وفقا للبيان.